Макаренко и Шепитько выпустили за «сотрудничество со следствием»?

Бывший председатель Государственной таможенной службы Анатолий МАКАРЕНКО и бывший начальник отдела Киевской региональной таможни Тарас ШЕПИТЬКО были отпущены судом из-под стражи благодаря их сотрудничеству со следствием.

Об этом пишет газета «Сегодня» (№145 от 7.07.2011 г.) со ссылкой на свои источники в Генеральной прокуратуре Украины.

«Источник в Генпрокуратуре сообщил нам, что МАКАРЕНКО и ШЕПИТЬКО уже продолжительное время сотрудничают со следствием, дают подробные показания, в том числе и касающиеся ТИМОШЕНКО (впрочем, адвокат МАКАРЕНКО опровергает, что его подзащитного выпустили благодаря сделке со следствием). Нет в прокуратуре также данных, что они собираются куда-то уехать. Потому ГПУ не стала подавать апелляцию на решение суда об освобождении их из-под стражи», - пишет газета.

При этом в публикации указывается, что «суд основывался на просьбах адвокатов, состоянии здоровья подследственных, а также на том, что за МАКАРЕНКО просила группа российских адмиралов как за бывшего командира подлодки».

Вместе с тем, по данным газеты, бывшего заместителя главы «Нафтогаза Украины» Игоря ДИДЕНКО суд оставил под стражей из-за того, что он имеет возможность сбежать за границу. «Источник в Генпрокуратуре сообщил, что у ДИДЕНКО есть реальный «коридор» для бегства в Испанию. А там, по примеру ДАНИЛИШИНА, он может попросить убежище, мотивируя «политической подоплекой» дела. Потому его оставили под стражей», - говорится в публикации.

Как сообщал УНИАН, бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» И.ДИДЕНКО и А.МАКАРЕНКО обвиняют в неправомерном таможенном оформлении природного газа.

И.ДИДЕНКО был задержан 9 июля 2010 года в рамках расследования уголовного дела о нанесении убытков Украине по результатам рассмотрения иска компании “РосУкрЭнерго” к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже.

Данное дело объединено в одно производство вместе с уголовным делом, которое было возбуждено за аналогичные преступления в отношении А.МАКАРЕНКО.

По данному делу, кроме И.ДИДЕНКО и А.МАКАРЕНКО, обвинения были предъявлены и другим должностным лицам, которые работали с ними, – Т.ШЕПИТЬКО, Сергею ГОРЯЧЕМУ, Александру КОНЕВУ, Олегу БОРДИЛОВСКОМУ.

5 июля Апелляционный суд Киева освободил А.МАКАРЕНКО и Т.ШЕПИТЬКО из-под стражи. Суд мотивировал свое решение их положительными характеристиками, ходатайством важных лиц об их освобождении, плохим состоянием здоровья А.МАКАРЕНКО и наличием у Т.ШЕПИТЬКО несовершеннолетних детей.

В то же время суд отказал защите И.ДИДЕНКО в изменении ему меры пресечения, мотивировав свое решение тем, что И.ДИДЕНКО имеет вид на жительство в Испании, а также тем, что он может на свободе повлиять на проведение следственных действий против него.