Тимошенко решила «дожать» Киреева?

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила еще один отвод судье Печерского районного суда столицы Родиону КИРЕЕВУ.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО мотивировала свое ходатайство тем, что Р.КИРЕЕВ во время предварительного рассмотрения ее дела о подписании газовых контрактов нарушил нормы Уголовно-процессуального кодекса, не исследовав материалы и не закрыв дело из-за отсутствия состава преступления.

Экс-премьер обратилась к суду с этим ходатайством после того, как судья отклонил ее предыдущее ходатайство об отводе.

По убеждению Ю.ТИМОШЕНКО, во время предварительного рассмотрения дела Р.КИРЕЕВ сознательно проигнорировал нормы Уголовно-процессуального кодекса, не проанализировал материалы, и не принял решения о закрытии дела из-за отсутствия состава преступления.