Люди Тимошенко будут требовать уголовного дела против Киреева

Народные депутаты от "БЮТ-Батькивщины" обратятся к генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ с просьбой возбудить уголовное дело против судьи Печерского райсуда Киева Родиона КИРЕЕВА за вынесение им неправомерных решений по 22 делам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на судебном процессе заявила экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, обосновывая свое заявление об отводе судьи Р.КИРЕЕВА.

«Оппозиционные народные депутаты обратятся к генеральному прокурору напрямую о возбуждении уголовного дела против судьи КИРЕЕВА за 22 неправомерных решения, вынесенных им», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, оппозиционные депутаты также обратятся в Высший совет юстиции с представлением о привлечении Р.КИРЕЕВА к дисциплинарной ответственности по тем же причинам.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, учитывая «такой бекграунд, господин КИРЕЕВ может самостоятельно написать заявление на освобождение от должности… Он не имеет права судить не только меня, но и других граждан».