Тимошенко заявила Кирееву очередной отвод

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет судье Печерского районного суда Киева Родиону КИРЕЕВУ очередной отвод.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время судебного заседания по делу в отношении нее относительно незаконного подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

«Я хочу заявить отвод судье КИРЕЕВУ, поскольку есть сомнение в объективности судьи. Я считаю, что господин КИРЕЕВ в этом процессе субъективным, предвзятым и зависимым», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она добавила, что Р.КИРЕЕВ только два года работает судьей, поэтому она сомневается, что он имеет достаточный профессиональный уровень и опыт, чтобы рассматривать ее дело.

В данный момент суд отправился в совещательную комнату, чтобы принять решение по ходатайству экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО об отводе судьи Печерского райсуда Киева Родиона КИРЕЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам судьи Р.КИРЕЕВА, решение по ходатайству будет объявлено в 11.20.