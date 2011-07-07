Судья припомнил Тимошенко вчерашнее поведение

Печерский райсуд Киева продолжил рассмотрение дела по обвинению экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в подписании в 2009 году газовых контрактов с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале судебного заседания председательствующий судья Родион КИРЕЕВ напомнил Ю.ТИМОШЕНКО, что вчера она была удалена из зала суда за нарушение порядка.

Обращаясь к подсудимой, Р.КИРЕЕВ сказал: «Вы обязаны соблюдать порядок в зале судебного заседания во время рассмотрения дела».