Нардепа вызывают на допрос в МВД

Народного депутата Украины, председателя Тернопольской областной организации ВО «Батькивщина» Василия ДЕРЕВЛЯНОГО вызвали на допрос в Главное управление Министерства внутренних дел Украины в Киеве.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации «Батькивщины», депутата вызвали в связи с его участием в протестных акциях 25 июня, после которых было возбуждено уголовное дело за повреждение имущества правоохранителей. В повестке сказано, что его вызывают в качестве свидетеля.

По словам В.ДЕРЕВЛЯНОГО, следователя особенно интересует эпизод с разбитым лобовым стеклом одного из милицейских автобусов. В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ, который зонтиком бил в лобовое стекло автобуса, свои действия объясняет тем, что под колесами транспортного средства находился человек, в то время как правоохранители на это не обращали внимания.

«Только таким способом можно было предотвратить наезд», – убежден парламентарий.

Как сообщал УНИАН, 25 июня с.г. на Крещатике во время блокирования правоохранителями митинга сторонников лидера «Батькивщины» Юлии ТИМОШЕНКО произошло столкновение между милиционерами и депутатом Киевсовета от "БЮТ-Батькивщины" Александром БРИГИНЦОМ.

Как сообщил сам А.БРИГИНЕЦ, после того, как на Крещатик стали прибывать автобусы с милиционерами, сторонники Ю.ТИМОШЕНКО попытались им в этом помешать.

По словам А.БРИГИНЦА, один из автобусов собирался перекрыть автомобиль, который обеспечивал качественную трансляцию митинга на всю улицу. «Я и еще несколько депутатов попытались остановить этот автобус, и потому я стал под колеса», - сказал А.БРИГИНЕЦ.

По его словам, автобус остановился от него на расстоянии 1-2 см. После этого, сказал А.БРИГИНЕЦ, шесть спецназовцев схватили его за руки и за ноги и оттащили от автобуса.

Аналогичная ситуация произошла, по словам участников митинга, с народным депутатом от "БЮТ-Батькивщины" Владимиром БОНДАРЕНКО.