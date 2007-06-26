Сотрудничество с НАТО позволит СБУ мгновенно отвечать на современные угрозы

Углубление сотрудничества с НАТО позволит Службе безопасности Украины мгновенно реагировать на современные угрозы.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, такое мнение выразил временно исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО на семинаре Специального комитета НАТО – СБУ “Современные угрозы международной безопасности: организованная преступность и финансирование терроризма”, который состоялся сегодня в Одессе по инициативе ведомства. В мероприятии приняли участие представители Службы безопасности Украины, органов центральной исполнительной власти, Международного секретариата и спецслужб стран-участниц НАТО.

Участники семинара рассмотрели особенности угроз терроризма, национальной и международной безопасности, их связь с организованной преступностью, методы противодействия финансированию международного терроризма, самые распространенные средства “отмывания” средств и вопросы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Обращаясь к участникам семинара, В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что с момента обретения независимости Украина принимает меры законодательного, организационного и практического характера, направленные на совершенствование государственной системы борьбы с этими негативными явлениями. «Украина не может оставаться в стороне этого процесса, учитывая ее геополитическое положение на Евразийском континенте. Глобализация, которая коснулась практически всех стран, все больше втягивает Украину в интеграционные процессы. Потому возникает острая потребность налаживания более тесного сотрудничества для решения таких проблем как финансирование терроризма, транснациональной преступности и легализации доходов, полученных преступным путем», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он выразил убеждение, что углубление сотрудничества с НАТО позволит СБУ мгновенно реагировать на современные угрозы, причем исключительно в правовом поле, поскольку соблюдение закона – это залог основа демократического общества, а соответственно – справедливости, равенства граждан, высокого доверия народа.

По результатам работы семинара согласованы ряд мероприятий и выполнение Целевого Плана Украина-НАТО, утвержденного Президентом Украины.