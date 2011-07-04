СПУ выгнали из Социнтерна - Мороз возмутился

СПУ выражает решительное несогласие с принятым решением Совета Социнтерна об исключении партии из Социалистического интернационала.

Об этом сказал в интервью журналистам почетный председатель СПУ Александр МОРОЗ, сообщает сайт партии.

По словам А.МОРОЗА, основание исключения - «…за несоответствием действий основополагающим ценностям и принципам Интернационала» - не имеет никакого отношения к логике функционирования и политической деятельности СПУ.

А.МОРОЗ отметил, что "о заседании Совета Социнтерна, которое состоялось в Афинах 1-2 июля, в партии стало известно только теперь”, то есть решение принималось без приглашения украинских социалистов.

Почетный председатель партии отметил, что “притеснения СПУ в Социнтерне наблюдались и раньше”. “Они были следствием сознательной дезинформации со стороны некоторых завсегдатаев на мероприятиях Социнтерна из других украинских партий”, - добавил он.

Руководство СПУ обратилось к Президенту Социнтерна Георгию ПАПАНДРЕУ и Генеральному секретарю Социнтерна Л.АЯЛЛИ “с письмом соответствующего содержания”.

В сообщении отмечается, что этот вопрос в ближайшее время рассмотрит политисполком СПУ. “Убежден, что ошибочное решение Социнтерна будет отменено", - отметил А.МОРОЗ.

Как сообщал УНИАН, Совет Социнтерна, который состоялся 1-2 июля в Афинах, исключил СПУ из Социалистического Интернационала.