Ющенко подвесит Луценко и Кириленко на несколько дней

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО видит двух реальных кандидатов на руководителя будущего мегаблока демократических сил – председателя партии «Наша Украина» Вячеслава КИРИЛЕНКО и лидера «Народной самообороны» Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сказал в интервью журналистам в Стамбуле.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что есть преимущества и у одного, и у другого претендента. «Я не считаю, что это вопрос, на который сейчас необходимо давать ответ. Есть еще несколько дней. Я провел переговоры и с одной стороной, и с другой, имею представление об оптимизме и перспективах. Я одно могу сказать: что решение будет принято с гармонией всех позиций», - сказал он.

Президент подчеркнул, что это будет согласованное решение, поскольку сегодня необходимо говорить о том, на основе какой конфигурации и через какие «посылы на будущее» и единую избирательную программу блок сможет получить больше симпатий избирателей.