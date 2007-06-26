Кириленко пригласил на выборы наблюдателей от Европаламента

Партия «Народный союз «Наша Украина» приглашает на досрочные парламентские выборы, которые состоятся 30 сентября, наблюдателей от Европарламента.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня журналистам лидер партии Вячеслав КИРИЛЕНКО после встреч с вице-президентом Еврокомиссии, ответственным за вопросы юстиции, свободы и безопасности, Франко ФРАТТИНИ и комиссаром ЕС по вопросам образования, культуры и молодежи Яном ФИГЕЛЕМ.

«Мы как «Наша Украина» приглашаем наблюдателей от Европарламента, Еврокомиссии. Такую позицию провозгласил и Президент Украины», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он выразил убеждение в том, что чем больше будет международный контроль, тем меньше будет возможностей у некоторых политических сил прибегать к любым незаконным действиям во время выборов.