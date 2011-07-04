Литвин придумал стимул для депутатов

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН не исключает, что работа парламента в пленарном режиме в рамках текущей сессии может быть продолжена.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге он напомнил, что, в соответствии с календарным планом, закрытие сессии должно состояться 8 июля, а на следующей неделе народные депутаты будут работать в комитетах и фракциях.

По словам В.ЛИТВИНА, проект пенсионной реформы «будет рассматриваться тогда, когда будет готов», а на сегодняшний день к данному законопроекту поступило около 1100 поправок.

Он сообщил, что рассмотрение данного законопроекта запланировано на 16.00 7 июля в том случае, если он будет подготовлен.

Как сказал председатель ВР, на этой неделе планируется рассмотреть более 140 вопросов повестки дня, и если они будут рассмотрены, тогда сессия будет закрыта 8 июля, а «если нет, то нет. Тогда, очевидно, встанет вопрос о продолжении работы в пленарном режиме, то есть речь идет об изменениях к календарному плану».

«Это будет служить стимулом для Верховной Рады, чтобы работать без политики», - добавил В.ЛИТВИН.

Он подчеркнул, что законопроект о пенсионной реформе во втором чтении будет рассматриваться таким образом, что все поправки будут голосоваться в сессионном зале.

Как отметил В.ЛИТВИН, он будет настаивать на том, чтобы рассматривалось предложение Кабинета министров об ограничении максимальной пенсии 10-ю прожиточными минимумами. По его словам, правительство осознавало, что такая норма противоречит Конституции и законодательству Украины, «но раз правительство сделало это, невзирая на такие предостережения, то это, значит, внесли по политическим соображениям», поскольку впереди - выборы в парламент».

При этом на вопрос, возможно ли перенесение рассмотрения законопроекта о пенсионной реформе на осень, то есть на следующую сессию, В.ЛИТВИН четко не ответил.

В то же время он подчеркнул, что не следует забывать о том, что речь идет о сотрудничестве с Международным валютным фондом, и это обстоятельство нужно учитывать.