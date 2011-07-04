Ющенко советуют уйти в тень

Политолог Алексей ГАРАНЬ сомневается в том, что присутствие экс-Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в избирательном списке "Нашей Украины" позволит этой партии преодолеть проходной барьер во время следующих выборов в Верховную Раду.

Об этом эксперт заявил в комментарии Gazeta.ua.

"Какую-то часть сторонников ЮЩЕНКО еще имеет. В первую очередь, на Западе Украины. Но то, что состоялось после президентских выборов, показало ошибочность его позиции в голосовании против всех. Это голосование не просто подыграло ЯНУКОВИЧУ, но и имело фатальные следствия для страны", - считает А.ГАРАНЬ.

"Поможет ли участие ЮЩЕНКО в целом "Нашей Украине" преодолеть проходной барьер, в этом у меня есть большие сомнения", - отметил политолог.

По его мнению, если партия "Наша Украина" хочет модернизироваться, то ей нужно признать ошибки прошлого, а В.ЮЩЕНКО "должен уйти в тень".

"Потому что иначе "Наша Украина" концентрирует на себе весь тот негатив, который был связан с невыполненными обещаниями и фатальными ошибками Президента ЮЩЕНКО", - объяснил эксперт.

В то же время А.ГАРАНЬ считает, что инициатива "Нашей Украины" провести 12 июля встречу оппозиционных сил для защиты честных выборов и согласования действий во время избирательной кампании необходима стране.

"И такая идея поступила не только от этой партии, но и от других политических сил. Однако одно дело провозгласить объединение, а другое дело - реально воплотить его в жизнь", - отметил А.ГАРАНЬ.

По его мнению, если "Наша Украина" во время этих переговоров заявит «большой аппетит» и будет требовать поддержать на выборах, например, 50 своих мажоритарщиков по всей стране, то это будет нереалистично.

"Очевидно, что нужно реально взвешивать возможности и взнос каждой из политических структур. Взнос "Нашей Украины" сейчас не больше 3%. А, возможно, даже меньше", - резюмировал А.ГАРАНЬ.

Напомним, председатель политсовета партии "Наша Украина" Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО инициирует проведение 12 июля встречи оппозиционных сил для защиты честных выборов.

Ранее он призывал не допустить противоборства патриотов на мажоритарных округах во время парламентских выборов.

В то же время лидер партии "Наша Украина", экс-Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает своего участия в ближайших парламентских выборах, поскольку считает необходимым "нести крест", защищая интересы украинцев.