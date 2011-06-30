Власенко убежден, что Тимошенко дадут 7-10 лет
11:40, 30 июня 2011Политика
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Защитник капитулирует?
ащитник экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО допускает, что его подзащитная может быть осуждена к 7-10 годам реального заключения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве.
«У меня есть глубокое убеждение, что, невзирая, что в материалах дела нет ни одного состава преступления, они вынесут ей приговор на срок 7-10 лет лишения свободы без условного срока», - сказал С.ВЛАСЕНКО.
По его словам, не исключено, что суд попытается быстро «прогнать» это дело.
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