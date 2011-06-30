Власенко убежден, что Тимошенко дадут 7-10 лет

ащитник экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО допускает, что его подзащитная может быть осуждена к 7-10 годам реального заключения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве.

«У меня есть глубокое убеждение, что, невзирая, что в материалах дела нет ни одного состава преступления, они вынесут ей приговор на срок 7-10 лет лишения свободы без условного срока», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, не исключено, что суд попытается быстро «прогнать» это дело.