Венецианская комиссия с пятницы ждет обещанный Украиной проект закона
17:02, 22 июня 2011Политика
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Лавринович не сдержал слово
Украина пока не передала Венецианской комиссии проект закона о парламентских выборах.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил в Страсбурге секретарь Венецианской комиссии Томас МАРКЕРТ.
“Мы пока не получили этот законопроект, хотя Украина обещала передать его в пятницу. Надеемся, что получим его в ближайшие дни”, - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 9 июня министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ пообещал передать проект закона о выборах Венецианской комиссии на протяжении одной недели.
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