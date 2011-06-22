Венецианская комиссия с пятницы ждет обещанный Украиной проект закона

Украина пока не передала Венецианской комиссии проект закона о парламентских выборах.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил в Страсбурге секретарь Венецианской комиссии Томас МАРКЕРТ.

“Мы пока не получили этот законопроект, хотя Украина обещала передать его в пятницу. Надеемся, что получим его в ближайшие дни”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 9 июня министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ пообещал передать проект закона о выборах Венецианской комиссии на протяжении одной недели.