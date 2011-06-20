Грищенко уверяет ПАСЕ, что в Украине партии живут в «британских условиях»

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО считает, что демократия в Украине является способом политической конкуренции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«Мы живем в стране, где демократия является инструментом, способом политической конкуренции. Мы живем в стране, в которой все политические силы доносят свои сообщения напрямую», - сказал министр.

Он отметил, что для донесения мнений лидеров правящей коалиции и оппозиции до избирателей созданы все условия.

«Здесь нет никаких ограничений, что касается печатных СМИ или присутствия в Интернете», - отметил К.ГРИЩЕНКО.

«У нас есть ситуация, которая позволяет всем политическим силам доносить свои сообщения и идеи до народа, до тех, кто поддерживает их или критикует. Таким образом, создана обстановка, когда еженедельно в прямом телеэфире политики должны отвечать на одинаковые вопросы», - добавил он.

При этом украинский министр выразил мнение, что в Украине создана такая же обстановка для политических сил, в которой живет британский парламент.