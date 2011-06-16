Тимошенко: после отстранения Януковича пенсионную реформу отменим

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что после отстранения Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и его окружения от власти несправедливая и грабительская пенсионная реформа будет отменена.

Об этом сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"245 нелюдей в ВР только что поддержали пенсионный геноцид в первом чтении. После отстранения их от власти эту "реформу" отменим", - написала Ю.ТИМОШЕНКО на своей странице в Twitter, комментируя принятие парламентом за основу правительственного законопроекта "О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы".

"Приложу усилия, чтобы ЯНУКОВИЧ успел пожить на такую пенсию, которую хочет назначить нашим родителям", - сказала лидер партии "Батькивщина".

Сегодня перед началом рассмотрения пенсионного вопроса в зале пленарных заседаний Верховной Рады Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что так называемая "реформа", которую стремится внедрить Президент В.ЯНУКОВИЧ, нарушает нормы Конституции Украины в части прав и свобод человека.

"Эта так называемая пенсионная реформа, а я буду называть его пенсионным законом, нарушает ключевую статью Конституции Украины, двадцать вторую, там, где написано, что никто не имеет права принимать законы, которые сужают права и свободы людей, их социальную защищенность и то достояние, которое они уже имеют", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.