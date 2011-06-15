Активиста Налогового Майдана держат за решеткой уже 7 месяцев

Народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина», председатель Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ заявляет, что 7-месячное содержание под стражей активиста Налогового Майдана Сергея КОСТАКОВА является примером того, как государство относится к своим гражданам, которые не боятся открыто заявлять свою гражданскую позицию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ, об этом она сказала на брифинге в Верховной Раде.

Народный депутат рассказала, что С.КОСТАКОВ в конце ноября прошлого года пришел на Майдан, чтобы в соответствии с демократическими принципами поддержать своих товарищей предпринимателей в их протесте против фискальной политики государства. 1 декабря С.КОСТАКОВ был задержан по обвинению в хулиганстве за якобы повреждение чужого автомобиля во время событий на Майдане, и он до сих пор находится за решеткой.

«6 мая я подала в Печерский суд ходатайство об изменении меры пресечения на подписку о невыезде, которое было отклонена. Свидетели, являющиеся сотрудниками внутренних дел, систематически не появляются на дачу показаний, из-за чего дважды откладывалось рассмотрение дела», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению народного депутата, семимесячное содержание под стражей активиста Налогового Майдана - это пример того, как государство относится к своим гражданам, которые не боятся открыто заявлять свою гражданскую позицию. «Власть мстит за страх, за тот ужас, который вызывает какое-либо проявление гражданской активности. Поэтому мы обязаны защитить право конкретного гражданина Украины на справедливость», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Накануне судебного заседания, которое состоится 20 июня, Н.КОРОЛЕВСКАЯ повторно направила в Печерский суд ходатайство об изменении меры пресечения с ареста на подписку о невыезде, и объявила о том, что начат сбор подписей народных депутатов в поддержку этой инициативы.

Также она обратилась к министру внутренних дел с просьбой обеспечить явку свидетелей-милиционеров для дачи показаний в суд и ознакомления стороны защиты с ключевыми материалами следствия. Н.КОРОЛЕВСКАЯ направила запрос генеральному прокурору Украины с просьбой провести всестороннюю проверку деятельности правоохранительных органов при расследовании дела С.КОСТАКОВА, а также Уполномоченному по правам человека Нине КАРПАЧЕВОЙ с просьбой вмешаться в ситуацию и способствовать восстановлению законных прав С.КОСТАКОВА.

Обращаясь к журналистам, Н.КОРОЛЕВСКАЯ сказала: «Свобода слова, свобода собраний, свобода иметь свое мнение и не бояться выйти на улицу, чтобы его защитить - это тот последний рубеж, который отделяет нас от полицейского государства. Может, это дело и не такое резонансное, как другие. Но это не означает, что мы можем остаться безразличными к судьбе активного гражданина, который имел смелость выразить свое несогласие с властью».