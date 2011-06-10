Янукович о газетчиках и движении Украины к демократии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что решение провести Всемирный конгресс газетчиков в Киеве является свидетельством движения Украины к демократии.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Отмечается, что осенью, с 2 по 5 сентября, в Киеве состоится Всемирный конгресс газетчиков, а также Всемирный форум редакторов и ежегодная выставка Инфо Сервис Экспо (Info Services Expo), которые будут проходить в рамках Конгресса. Такое решение принял сегодня Исполнительный комитет Всемирной ассоциации газет и издателей (WAN-IFRA) на встрече в Цюрихе (Швейцария).

«Решение Всемирной газетной и новостийной ассоциации откликнуться на приглашение Президента Украины и провести конгресс в Киеве подтверждает, что Украина уверенно идет по пути демократических преобразований», - отмечается в сообщении.

Глава государства надеется, что во время конгресса состоится обмен мнениями и опытом между журналистами и издателями со всего мира. «Форум даст возможность украинским СМИ ознакомиться с лучшими мировыми стандартами. Проведение этого представительского конгресса в Украине будет способствовать интеграции украинских и мировых медиа. И это послужит еще одним свидетельствам движения Украины к европейским ценностям», - уверен В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 9 июня Украина была выбрана страной для проведения «Всемирного газетного конгресса», «Международного форума редакторов» и выставки информационных услуг 2012 года.

В пользу решения о проведении саммита WAN-IFRA в Киеве сыграл тот факт, что украинские СМИ "работают в условиях, которые имеют место во многих постсоветских странах, - формальная поддержка свободы прессы, но слабая защита, которая допускает периодические нарушения по отношению к журналистам".

За право принимать глобальный саммит мировых СМИ в 2012 году с Украиной соревновались Кения и Испания.