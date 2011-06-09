Украина примет глобальный саммит мировой прессы

Сегодня, 9 июня, Украина была выбрана страной для проведения «Всемирного газетного конгресса», «Международного форума редакторов» и выставки информационных услуг 2012 года.

Такое решение было принято исполнительным комитетом «Всемирной ассоциации газет и издателей» (WAN-IFRA) во время собрания в Цюрихе.

Для участия в мероприятии в сентябре 2012 года Украину посетит более 1500 делегатов, представителей влиятельных международных СМИ - издателей, главных редакторов, ведущих международных репортеров.

В пользу решения о проведении саммита WAN-IFRA в Киеве сыграл тот факт, что украинские СМИ работают в условиях, которые имеют место во многих постсоветских странах, - формальная поддержка свободы прессы, но слабая защита, которая допускает периодические нарушения по отношению к журналистам.

За право принимать глобальный саммит мировых СМИ в 2012 году с Украиной соревновались Кения и Испания. Инициаторами проведения мероприятия в Украине выступили Борис Ложкин, президент группы компаний United Media Holding, член правления WAN-IFRA и Украинская ассоциация издателей периодической прессы.

«Независимая Украина - молодая страна, и в журналистских стандартах нам предстоит еще многому научиться у более опытных коллег из ведущих мировых СМИ. Саммит WAN-IFRA 2012 года будет способствовать одновременно обмену опытом между украинскими и международными журналистами, диалогу между СМИ и властью и существенному улучшению международного имиджа Украины», - прокомментировал Борис Ложкин в Цюрихе решение по Украине после его оглашения.

Справка: «Всемирная ассоциация газет и издателей» (WAN-IFRA) является некоммерческой, негосударственной организацией, которая образована в 1948 году и представляет свыше 18 тыс. печатных изданий, 15 тыс. онлайн СМИ и более 3 тыс. компаний в 120 странах. WAN-IFRA имеет статус официального консультанта, представляющего интересы газетной индустрии в ЮНЕСКО, ООН и в Совете Европы.

Всемирный Газетный Конгресс проходит ежегодно с 1948 года, когда организация была учреждена.

Ежегодно с 1961 года во время Всемирного газетного конгресса вручается премия «Золотое перо свободы» за вклад в защиту свободы прессы.

Фокус