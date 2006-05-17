Ющенко назначил нового главу Черновицой ОГА

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Владимира КУЛИША от должности Постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым.

Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ Президент подписал 17 мая.

Другим указом Президент назначил В.КУЛИША председателем Черновицкой областной государственной администрации.

Как сообщал УНИАН, сегодня глава государства освободил Николая ТКАЧА от должности председателя Черновицкой ОГА.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Николая ТКАЧА от должности председателя Черновицкой областной государственной администрации. Соответствующий указ Президент подписал 17 мая.

17 мая Кабинет Министров Украины принял решение направить представление Президенту Украины В.ЮЩЕНКО об освобождении от должности председателя Черновицкой областной государственной администрации Н.ТКАЧА.

Как сообщил журналистам премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ, такое решение принято в связи с переходом Н.ТКАЧА на научную работу.