Лавров: Янукович обещал решить вопрос ЧФ без ущерба

Россия и Украина не будут устраивать "политические игры" вокруг вопроса пребывания российского Черноморского флота в Крыму, считает глава МИД РФ Сергей ЛАВРОВ.

Об этом С.ЛАВРОВ сказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

«Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещал решить вопрос Черноморского флота без ущерба для "стратегических дружеских отношений с Россией". Срок пребывания ЧФ РФ в Крыму продлен на 25 лет после 2017 года с возможной пролонгацией», - отметил С.ЛАВРОВ.

"Были подписаны базовые соглашения по Черноморскому флоту, они абсолютно никем не подвергаются сомнению. Но в этих же базовых соглашениях было зафиксировано, что детали, самые разнообразные, по вопросам, которые будут возникать в процессе пребывания российского Черноморского флота на украинской территории, будут согласовываться в дополнительных соглашениях", - сказал он.

С.ЛАВРОВ указал, что таких дополнительных соглашений уже "подписано несколько десятков". "Остаются еще проекты документов, которые находятся в переговорном процессе", - добавил он.

"Бывают ситуации, в которых отсутствие такой договорно-правовой базы создает проблемы. Но у нас при нынешнем украинском руководстве есть абсолютное встречное понимание того, что нужно не пытаться какие-то политические игры затевать на фоне отсутствия детализации вот этих вот договоренностей, а профессионально, компетентно садиться и регулировать эти вопросы", - отметил российский министр.