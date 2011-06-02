Наливайченко инициирует судебные иски к власти Одессы

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО инициирует судебные иски к местной власти Одессы за ее бездеятельность и злоупотребление служебным положением.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», об этом он заявил во время пребывания в Одессе.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что для таких исков есть реальные юридические основания, и «Наша Украина» готова поддержать местных жителей юридически.

«Антисоциальные действия этой власти имеют все признаки служебных преступлений. Если за превышение служебных полномочий уже преследуют даже бывших министров и Президента, то пришло время преследовать и действующую власть. Говорить о преступлениях следует не через несколько лет, а сейчас. На наши запросы и к прокуратуре, и к областной власти ответов нет – это значит, что власть не слышит никого. Пришло время им нести ответственность за это», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Если, работая во власти, не заботишься о людях и злоупотребляешь полномочиями, то должен сидеть в тюрьме», - отметил он.

Председатель политсовета «Нашей Украины» напомнил, что городская власть Одессы израсходовала на красные флаги в три раза больше средств, чем на социальную защиту ветеранов войны за год.

«Это служебное преступление, это преступление против ветеранов», - считает В.Наливайченко.

По его словам, основанием для ответственности власти может стать и незаконное решение о лишении помещений сети социальных столовых «Ветеран», и преступные действия власти против журналистов и оппозиционных изданий.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО и член политсовета партии Даниил ЛУБКИВСКИЙ в Одессе приняли участие в акции «Власть - под контроль», организованной местной ячейкой «Нашей Украины».

На площади перед Одесской облгосадминистрацией собрались жители города, представители общественных организаций, активисты партии с копиями своих жалоб и безрезультатных обращений к органам власти. Все документы были прикреплены к символической «доске позора власти». Уже через несколько часов вся доска заполнилась этими листами бумаги, наглядно демонстрируя кучу нерешенных проблем простых граждан и несостоятельность власти их решить. Активисты партии взяли под контроль каждую жалобу, и по результатам обработки подготовят депутатские запросы и обращения с целью привлечь внимание к проблемам людей, говорится в сообщении.

О развертывании «Нашей Украиной» кампании «Власть - под контроль!», направленной на защиту украинских граждан от произвола и злоупотреблений чиновников всех уровней, было заявлено во время пребывания В.НАЛИВАЙЧЕНКО в Одессе 5 апреля. В рамках кампании «Наша Украина» начала гражданский всеукраинский мониторинг действий власти на соответствие действующему законодательству.