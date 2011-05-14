День гнева в Киеве: на 200 протестующих 1400 милиционеров

Окружной административный суд Киева вчера запретил проведение общественным организациям проведение Дня гнева в Мариинском парке Киева и в центре столицы.

Однако, несмотря на этот запрет, около 200 человек собралось вблизи Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам начальник ЦСО ГУ МВД Украины в г. Киеве Владимир ПОЛИЩУК заявил, что 7 общественных организаций заявили об участии в сегодняшней акции около 135 тысяч.

Как отметил В.ПОЛИЩУК, учитывая такое количество, для охраны общественного порядка милиция «выделила» 1400 сотрудников, в том числе 400 военнослужащих внутренних войск МВД Украины.

Вместе с тем начальник ЦСО заметил, что работники милиции не будут применять никаких силовых мер к участникам акции для ее прекращения и надеются на то, что граждане не будут нарушать общественный порядок.

В то же время В.ПОЛИЩУК заметил, что созданные группы документирования зафиксируют тот факт, что, несмотря на запрет суда, общественные организации проводят свои акции. Он отметил, что потом собранные материалы будут переданы в судебные органы для принятия решения об административных нарушениях.

На данный момент акция происходит без каких-либо эксцессов.