В ГПУ уверены: в том, что произошло с Луценко, виноваты его защитники

В Генеральной прокуратуре Украины заявляют, что в ситуации, которая сложилась вокруг дела экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, ответственность несут его защитники.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры Украины, трое из защитников не знакомятся с материалами уголовного дела. Более того, они в письменном виде отказались от процесса ознакомления, однако не явились к следователю Генеральной прокуратуры для подписания протоколов в соответствии с требованиями закона.

Защитник другого обвиняемого по этому делу вообще никаких заявлений об отказе не писал, да и фактически с делом не знакомился. В связи с этим дело до сих пор не может быть направлено в суд.

Печерский районный суд Киева 29 апреля по представлению следователя принял решение об ограничении времени ознакомления защитников Ю.ЛУЦЕНКО с материалами уголовного дела до 16 мая. После чего уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.