Два уголовных дела против Пилипишина объединены

Уголовные дела в отношении бывшего председателя Шевченковской райгосадминистрации Киева Виктора ПИЛИПИШИНА о незаконном отчуждении имущества объединены в одно производство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам прокурор Киева Анатолий МЕЛЬНИК.

Он напомнил, что одно уголовное дело касается передачи частной фирме жилого помещения по проспекту Победы площадью 1500 кв. м. "Фактически частная фирма завладела этим имуществом за 240 тыс. грн.", - подчеркнрул прокурор.

По словам А.МЕЛЬНИКА, минимальная стоимость этого объекта составляет 10 млн. грн. Он подчеркнул, что это здание не было включено в программу приватизации.

Как сказал прокурор, второе уголовное дело касается принятия решения о передаче в собственность той же частной структуре здания вечерней школы также по проспекту Победы якобы для сноса как аварийного сооружения за 270 тыс. грн. Реальная стоимость этого здания - около 5 млн. грн. Он подчеркнул, что год назад в здании этой вечерней школы был сделан капитальный ремонт, была установлена импортная система отопления.

Как заявил А.МЕЛЬНИК, учреждения образования законодательством запрещено отчуждать.

Таким образом, с учетом рыночной стоимости недвижимости по проспекту Победы бюджет недополучил десятки миллионов гривень, отметил прокурор Киева.