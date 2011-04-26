В БЮТ заявляют, что Кабмин пытается сузить права чернобыльцев

Народный депутат из фракции «БЮТ-Батьківщина» Елена ШУСТИК заявляет, что законопроектом о выполнении решений судов Кабинет министров пытается сузить права чернобыльцев.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии Е.ШУСТИК.

Она отметила, что законопроект № 7562 под названием «О гарантиях государства относительно выполнения решений суда» полностью переписал "чернобыльское" законодательство. Такой правительственный документ является попыткой сузить права, гарантированные Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы», что прямо противоречит Конституции Украины, частью 3 статьи 22 которой предусмотрено, что «при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод», подчеркнула депутат.

По мнению Е.ШУСТИК, после принятия этого закона больше всего пострадают украинцы, которые имеют статус пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС. «Раньше в законодательстве о социальной защите чернобыльцев было прописано, что размер социальной выплаты увеличивается, когда увеличивается пенсия или зарплата, то теперь эту норму заменили в законе фразой «согласно постановлению Кабинета Министров Украины». Кабмин вручную будет регулировать размер социальных выплат, то есть они могут заплатить и 5, и 50 гривень», - отметила депутат.

Кроме того, Е.ШУСТИК заметила, что пострадавшие от чернобыльской катастрофы имеют право на получение внеочередных ежегодных бесплатных санаторно-курортных путевок или, по их пожеланию, на получение денежной компенсации в размере средней стоимости путевки в Украине. «Правительство АЗАРОВА переписало эту формулировку, забрал слово – «ежегодная», и теперь отпуск может предоставляться раз в 5, 10 или 100 лет», - утверждает она.

Также Е.ШУСТИК напомнила, что на сегодняшний день семьям с детьми от 7 до 16 лет, которые проживают на загрязненных территориях, предусмотренная помощь выплачивается в двойном размере. «Вместо этого правительство вычеркивает эту норму и определяет размер помощи самостоятельно. Размер повышенной стипендии для детей чернобыльцев также будет зависеть от Кабмина», - отметила депутат.

По ее мнению, проект закона, поданный правительством Н.АЗАРОВА, не отвечает основам реформирования льгот, не связан с основными нормативно-правовыми актами, в соответствии с которыми происходит процесс реформирования системы льгот. Документ содержит много положений, которые ссылаются на другие нормативно-правовые акты, позволяющие правительству самостоятельно регулировать эти отношения, и не известно, как ими воспользуется этот орган власти.

По словам Е.ШУСТИК, в 25-ю годовщину Чернобыльской катастрофы власть оставила чернобыльцев на произвол судьбы, они получили от власти «улучшение жизни уже сегодня». «Под предлогом того, что многие обращаются в Европейский суд по правам человека, льготы и социальные выплаты просто отменили!», - заявила депутат.

Фракция «БЮТ-Батьківщина» требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА провести обещанные изменения и взять на личный контроль вопросы обеспечения надлежащего уровня социальной защиты граждан, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.