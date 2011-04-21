Азаров рассказал, что у него под домом растет капуста, и он ее ест

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимой поддержку выращивания населением собственной овощной продукции.

Как передает корреспондент УНИАН этом он заявил сегодня, выступая перед участниками национального семинара журналистов региональных СМИ.

«Я вырос в семье, которая знает цену заработанному рублю. Я вот таким (маленьким – УНИАН) ходил на огород, сажал капусту, картошку, потому что нашей семье не хватало денег. И уже зарабатывая прилично, по нашим советским меркам, я не гнушался сажать ту же самую картошку и выращивать ту же самую капусту. И сейчас у меня рядом с домом есть две сотки, на которых растет все что нужно. Мне сейчас ничего не мешает на Бессарабке покупать овощи, но я не доверяю этим овощам. Зато я знаю, что за капуста у меня под домом. Я ее с удовольствием ем. Она без всяких химикатов. Я не стыжусь этого абсолютно», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что если у людей есть возможность выращивать собственные овощи и не зависеть от колебания цен на продукты питания, это необходимо поддерживать. Обязанностью местных органов власти является обеспечить такие возможности для тех, кто этого желает. В то же время, по словам премьер-министра, государство обязано поддерживать незащищенные слои населения.

При этом Н.АЗАРОВ обратил внимание на несправедливую, по его мнению, реакцию на его недавнее заявление о необходимости «взять лопату» и выращивать овощи своими силами.

«Я на заседании Кабинета министров сказал: а что мешает каждому, у кого есть голова, руки, ноги и есть энергия, взять лопату, взять 10 соток земли и на этот период (проведения экономических реформ в Украине – УНИАН), пока мы этим будем заниматься в общегосударственном масштабе, хотя бы свою семью обеспечить овощами», - подчеркнул премьер-министр.