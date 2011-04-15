Янукович говорит, что возлагает на украинскую молодежь большие надежды

Глава государства вручил отличия лауреатам премии Президента Украины для молодых ученых и свидетельства обладателям грантов Президента Украины для одаренной молодежи. Обращаясь к молодым ученым, Виктор Янукович отметил: "Мне чрезвычайно приятно сегодня встретиться с вами – лауреатами премии Президента Украины для молодых ученых и обладателями грантов Президента Украины для одаренной молодежи".

Поздравляя лауреатов с достижениями, Президент выразил убеждение, что сегодняшняя награда для каждого из собравшихся не последняя, и впереди их ожидает еще довольно много успехов.

"Как Президент Украины вижу заботу о молодежи одним из своих приоритетов", - цитирует Президента его пресс-служба.

Глава государства отметил, что на заседании Общественного гуманитарного совета обращал внимание на необходимость обеспечить такие условия развития молодежи, чтобы она росла здоровой физически и духовно, получала хорошее образование и возможности для самореализации.

"Уверен – мы эти вопросы решим вместе с вами", - констатировал Президент.

"В Программе экономических реформ на 2010-2014 года значительное место отведено работе по повышению конкурентоспособности украинского образования, формированию государственного заказа для подготовки специалистов в соответствии с потребностями рынка труда, созданию условий для здорового образа жизни, активного отдыха и занятий массовым спортом", - сказал Глава государства, заметив, что успеваемость начатых реформ в значительной мере зависит и от "активной гражданской позиции, ответственности за будущее государства" сегодняшних лауреатов.

"Ваши знания, уже накопленный опыт как никогда сегодня нужны Украине для ее модернизации. Возлагаю на вас большие надежды. Сегодня мы отмечаем достижения молодых ученых, которые стали лауреатами премии Президента Украины и достойно продолжают лучшие традиции украинской науки, которая всегда славилась своими исследовательскими школами и выдающимися учеными", - подчеркнул Виктор Янукович.

Вместе с тем Президент отметил, что развитие научной сферы определяется не только достижениями прошлого и настоящего. "Главное – это повышение экономической отдачи науки, способность к наращиванию кадрового научного потенциала".

Глава государства выразил обеспокоенность проблемой пополнения научно-технологической сферы талантливой молодежью. "К сожалению, эта проблема накапливалась годами, и сегодня еще окончательно не решена в силу разных причин", - констатировал Президент.

"Следует глубоко осознать, что именно новая генерация научных, научно-педагогических, инженерных работников, менеджеров обеспечит новый импульс для развития национальной инновационной инфраструктуры, интеграции образования, науки и производства, осуществления технологических прорывов.

При этом чрезвычайно важно, чтобы достижения старшего поколения были сохранены и преумножены нашим молодым изменением. В этом залог будущего Украины", - отметил Виктор Янукович.

Президент отметил, что вопросам поддержки молодых ученых особенное внимание должны уделять Национальная академия наук, высшие учебные заведения, создавая надлежащие условия для проведения исследований на современной лабораторно-исследовательской базе, способствуя стажировке в ведущих заграничных научно-исследовательских центрах и тому подобное. "Это также и вопрос создания надлежащих бытовых условий", - прибавил Виктор Янукович.

Глава государства поблагодарил присутствующих в зале молодых научных работников "за преданность своему призванию служить науке, открывать новые горизонты знаний".

Отдельно Президент обратил внимание на молодежь, которая отстояла в борьбе право получить “Президентские” гранты для осуществления своих проектов. "Безусловно, ваши проекты являются социально значимыми и актуальными", - подчеркнул Виктор Янукович.

"Это проекты, которые направлены на исследование в отрасли медицины, охраны окружающей среды и экологии; на организацию занятости молодежи и поддержку социально уязвимых категорий детей и молодежи; на повышение активности молодежи и другие", - отметил Глава государства.

Виктор Янукович поручил руководителям местных органов исполнительной власти взять под личный контроль вопрос создания надлежащих условий для реализации обладателями грантов Президента Украины собственных проектов.

"Убежден, что при надлежащей государственной поддержке на всех уровнях вскоре ваши смелые идеи, нестандартные решения и научный подход принесут свои результаты", - резюмировал Президент и пожелал молодым научным работникам "веры в свои силы и дальнейшего творческого роста во имя Украины".