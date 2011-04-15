Тимошенко объясняет Януковичу, что 3+1=4

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО не исключает, что из-за некомпетентности действующей власти Украина может быть втянута в невыгодные политико-экономические интеграционные союзы на постсоветском пространстве.

Как сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала сегодня, общаясь с журналистами региональных СМИ на заседании медиа-клуба «На власний погляд».

«Ситуация непростая, потому что могут использовать неинтеллектуальность, зависимость, полную некомпетентность действующего Президента Украины и вовлечь Украину в те форматы, которые лишают Украину значительной части суверенитета», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, Президент Виктор ЯНУКОВИЧ, объявив о готовности сотрудничать с Таможенным союзом Беларуси, России и Казахстана в формате «3+1», попал в ловушку собственной политики.

"С одной стороны, он хочет понравиться западным политикам и бесконечно озвучивает те мантры, в которых он ничего не смыслит, не понимает их сути: о вступлении в зону свободной торговли с Европейским Союзом, о евроинтеграции... Он не осознает всю глубину этого процесса, который должен происходить в Украине. И в то же время он объявил с трибуны Верховной Рады о формате вступления в Таможенный союз, которое называется "3+1". Я думаю, что Президенту кто-то, как минимум, должен был объяснить, что "3+1" - это не формат возможного политического или экономического сотрудничества, а это просто пример "3+1=4", ничего больше, четыре и все", - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии «Батькивщина» подчеркнула, что учредительные документы Таможенного союза не предполагают никаких специальных процедур и исключений для отдельных членов интеграционной структуры. «Я убеждена, что ЯНУКОВИЧ до конца не понимает, что такое Таможенный союз, он знает только название. В этом проблема, проблема неинтеллектуальности сегодняшней украинской власти", - добавила она.

"Есть обязательное условие, которое предшествует вступлению в Таможенный союз, - это интеграция в так называемое евразийское экономическое пространство. Если ЯНУКОВИЧ внимательно прочтет настоящий документ, в котором описано, что такое евразийское пространство, он будет, по моему мнению, неприятно удивлен. Потому что это - надгосударственная структура, которая предусматривает принятие всех решений в этой структуре большинством голосов. Голоса распределяются примерно таким образом: 40% - у Российской Федерации, по 20% - у Беларуси и Казахстана и по 10% - еще у двух стран. Но вопрос в том, что в любом формате 50% всегда будут набираться. Туда делегируется значительная часть суверенитета каждой страны. Это еще не Таможенный союз, это пока политическая интеграция", - объяснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии «Батькивщина» предположила, что В.ЯНУКОВИЧ до сих пор не понимает, что в случае присоединения Украины к Таможенному союзу "украинская власть потеряет приблизительно до 40% своей компетенции". "ЯНУКОВИЧ знаком с этими аспектами интеграции в Таможенный союз? У меня есть единственная надежда, учитывая, что у него только хватательный инстинкт хорошо развит - захочет ли он расставаться с частью своей собственной власти и поделиться с непонятным партнером, который в действительности является непрогнозируемым? В этом моя тайная надежда", - риторически спросила она.

"Зона свободной торговли с Европейским Союзом, подписание соглашения о политической ассоциации с Европейским Союзом несовместимы с вхождением Украины в Таможенный союз. Нужно это четко осознавать, знать и не делать странных форматов "3+1", которых не существует в политической природе ни одного объединения государств, ни другого", - резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО.