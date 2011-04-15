Томенко убежден, что власть убьет медицину на селе

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО убежден, что реформа сферы здравоохранения в таком виде, как ее тайно проводит власть, фактически уничтожит сельское население Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

По словам вице-спикера, в такой бедной стране, как Украина, реформа в таком виде, как ее предлагают, может привести не к укрупнению так называемых «госпитальных округов», а появления новых кладбищ.

Н.ТОМЕНКО объяснил, что реформа предусматривает объединение госпитальных округов в населенных пунктах. «Все это убьет медицину на селе. Сначала нужно было продумать, как местное самоуправление поднять, чтобы в селах и поселках появились средства, сельское хозяйство поднять, а затем думать, как объединять эти районы и их медицину», - сказал он.

При этом, по словам Н.ТОМЕНКО, такая реформа и такое объединение проходят без какого-либо общественного обсуждения. «Втихомолку в областях создаются так называемые госпитальные округа. Но все прекрасно понимают, что речь идет не только об уменьшении количества заведений здравоохранения, но и о проектировании будущего территориально-административного устройства, которое приведет к радикальному сокращению сельских районов в каждой области», - отметил вице-спикер.

По его словам, таким образом приблизительно из 25-30 районов, например, в центральных областях Украины останется приблизительно по 10.