Студенты протестуют против деградации образования

Сегодня студенты Львова провели массовый протест «Против деградации образования».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданского движения «Відсіч».

По их данным, около 4 тыс. студентов сформировали колонну и, неся впереди баннер «Нет деградации образования», отправились через центр города к Львовской областной государственной администрации, чтобы передать представителям власти свои требования. Однако, отметили представители движения «Відсіч», студентов не пустили к зданию администрации, отгородили его турникетами, выстроили группу спецподразделения и не дали проехать автомобилю со звуковой аппаратурой протестующих.

В конечном итоге звуковую аппаратуру установили в парковой части, а к студентам вышел начальник Управления образования и науки ЛОГА Михаил БРЕГИН. Он принял требования студентов и пообещал рассмотреть их.

Как проинформировали в Гражданском движении, основные требования студентов – это отклонении нынешней редакции законопроекта «О высшем образовании», повышение стипендий до уровня прожиточного минимума, прекращение неурегулированного повышения платы за проживание в общежитиях, а также освобождении Дмитрия ТАБАЧНИКА от должности министра образования.

«Все действия МОНМСа направлены на уничтожение высшего образования в Украине. ТАБАЧНИК и его команда не должны дальше работать на своих должностях, ведь их вредоносные законы и постановления только приводят к все большей и большей деградации образования» - отметил активист Гражданского движения «Відсіч» Юрий ШИВАЛА.

По данным организаторов, эта акция – часть всеукраинской кампании «Против деградации образования», направленной против последней редакции законопроекта «О высшем образовании», в частности, и законотворческой политики Министерства образования и науки, молодежи и спорта, в целом.

Организаторы акции отмечают, что если к их требованиям в очередной раз никто не прислушается, протесты будут продолжаться и в дальнейшем, распространяясь по всей Украине.