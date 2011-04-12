В Киев прилетел Путин

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН прибыл в Киев, где обсудит вопросы экономического сотрудничества, в том числе в области энергетики, а также перспективы участия Украины в интеграционных процессах на постсоветском пространстве.

Как передает корреспондент УНИАН, самолет российского премьера приземлился 15 минут назад.

Планируется, что в столице Украины В.ПУТИН встретится с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ.

"В частности, будут рассмотрены перспективы дальнейшего углубления взаимодействия в таких сферах, как энергетика, в том числе ядерная, авиастроение, космос, транспорт, технологии и инновации, агропромышленный комплекс", - сообщала ранее пресс-служба российского правительства.

Ожидается, что на встрече В.ПУТИНА с В.ЯНУКОВИЧЕМ будет затронута тема возможного присоединения Украины к Таможенному союзу и формируемому Единому экономическому пространству России, Беларуси и Казахстана.