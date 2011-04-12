Кучма прилетел в Москву чартером

Экс-Президент Украины Леонид КУЧМА прибыл в Москву на мероприятия, посвященные Дню космонавтики и 50-летию первого полета человека в космос.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, Л.КУЧМА прибыл в московский аэропорт «Внуково-3» чартерным рейсом.

Как сообщал УНИАН, Л.КУЧМУ, который в период 1986-1992 годов был генеральным директором «Южмаша», одного из крупнейших в мире заводов по производству ракетно-космической техники, пригласил в российскую столицу заместитель председателя оргкомитета по проведению празднования 50-летия полета Юрия Гагарина в космос Анатолий ПЕРМИНОВ.

Праздничные мероприятия состоятся 12 апреля в Большом кремлевском дворце.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины в марте возбудила в отношении Л.КУЧМЫ уголовное дело. Он подозревается в превышении власти, предоставлении незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. Л.КУЧМЕ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Вчера утром адвокат Л.КУЧМЫ Виктор ПЕТРУНЕНКО сообщил, что следователь ГПУ отпустил бывшего Президента в Москву, однако позже, после посещения Главного следственного управления Генпрокуратуры, Л.КУЧМА заявил, что следователь отменил свое решение в связи с проведением следственных действий.

После обеда первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН сообщил, что ведомство таки разрешило бывшему Президенту выехать в Москву на праздничные мероприятия по случаю 50-летия первого полета человека в космос.