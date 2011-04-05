Эксперт: Центральный депозитарий на базе НДУ - чистой воды лоббизм

Председатель правления группы компаний «ТЕКТ» Вадим ГРИБ не видит логики в создании Центрального депозитария на базе «Национального депозитария Украины» (НДУ).

Такую точку зрения эксперт высказал УНИАН, комментируя намерение оргкомитета по созданию Центрального депозитария сформировать данную структуру на базе НДУ.

В.ГРИБ отметил, что планы рабочей группы по созданию Центрального депозитария именно на базе НДУ не соответствует ни современным международным тенденциям, ни сложившейся рыночной ситуации.

«В мире нет практики, которая заставляла бы создавать депозитарии на основе именно государственных компаний. Но тут надо апеллировать не к практике, а к логике. Если за «Всеукраинским депозитарием ценных бумаг» закреплено 86% рынка, ну зачем, скажите, создавать Центральный депозитарий на базе НДУ? Это, как минимум, нелогично», - считает В.ГРИБ.

«Зачем отбирать все возможности у рыночного депозитария, который за счет лучшей работы добился своих позиций, и искусственно отдавать государственному депозитарию? Хотя он не совсем государственный, в нем есть пакет, принадлежащий частным компаниям, что также вызывает вопросы», - спрашивает эксперт.

Кроме этого, председатель правления группы компаний «ТЕКТ» сказал, что за сценарием создания Центрального депозитария на базе «НДУ» просматриваются лоббистские усилия высокопоставленного государственного чиновника: «Логики в создании ЦД на базу НДУ нет. Это чистой воды лоббизм со стороны Виктора ИВЧЕНКО» (заместителя председателя Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, в рамках программы взаимодействия Украины с МВФ 10 декабря 2010 года был подписан договор, в соответствии с которым Украина обязалась в 2011 году создать единый Центральный депозитарий, который будет полностью отвечать международным стандартам, управляться прозрачно, базироваться на принципах корпоративного управления, обеспечивающих сбалансированное представительство интересов участников рынка и государства, т.е. на базе ВДЦБ. Участие государства должно было состоять исключительно в создании эффективной законодательно-нормативной базы. Финансирование Центрального депозитария за счет государственных средств должно быть сведено к минимуму.

4 февраля 2011 года заместитель председателя Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации В.ИВЧЕНКО обратился к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с предложением создать Центральный депозитарий Украины на базе Национального депозитария Украины.

28 февраля 2011 года премьер утвердил состав оргкомитета и мероприятия по созданию Центрального депозитария на базе Национального депозитария Украины. В данную группу не вошли представители Всеукраинского депозитария ценных бумаг, созданного операторами фондового рынка.

Чрезвычайный и Полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Украине Джон ТЕФТ в письме к вице-премьер-министру Украины Сергею ТИГИПКО отмечал, что создание Центрального депозитария на базе ОАО «Национальный депозитарий Украины» противоречит договоренностям между правительством Украины и МВФ относительно создания Центрального депозитария ценных бумаг.