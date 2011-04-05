Королевская предупредила Тигипко: его «варварский шаг» добром не закончится

В результате правительственной «детенизации» сократятся количество рабочих мест и уровень зарплат, вырастут цены на продукцию, в то время как основным результатом реальной легализации рынка труда должен стать рост зарплат.

Так в эфире программы «Про головне» на Первом национальном телеканале глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ прокомментировала представленные 4 апреля вице-премьер-министром Украины Сергеем ТИГИПКО законопроекты по легализации рынка труда и зарплат в Украине.

«Люди вынуждены нелегально работать и получать зарплаты в конвертах только потому, что не могут найти легальную работу с достойной зарплатой. Сегодня нет достаточного предложения рабочих мест с достойной легальной зарплатой. Поэтому любые методы репрессий, давления вызовут обратную реакцию – еще большую тенизацию рынка зарплат. Мы это уже проходили с Налоговым кодексом – расширили полномочия налоговых органов и получили увеличение безработицы, рост задолженности по зарплате и скачки цен на основные товары, - говорит Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, «сегодня все делается для того, чтобы окончательно завести экономику в тень, потому что в теневой экономике люди работают вне правового поля и становятся преступниками. Все это делается с одной целью - нищими и бесправными легче управлять. Поэтому вместо борьбы с зарплатами «в конвертах» идет борьба за «конверты».

Как отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, репрессивные меры, заложенные в законопроектах по легализации рынка труда С.ТИГИПКО, обернутся снижением реальных заработных плат и сокращением рабочих мест. При этом вырастут цены на продукцию, так как работодатель вынужден будет платить государству больше налогов и штрафов.

«Мы прекрасно понимаем, что работодатели переложат нагрузку либо на наемного работника, либо на себестоимость продукции. И тем самым будет очередной виток роста цен. Это абсолютно антиэкономический, варварский шаг», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По данным депутата, самые низкие зарплаты – в сферах образования, медицины, сельского хозяйства. «Необходимо сделать все для того, чтобы люди могли получить легальное трудоустройство, чтобы ни в коем случае эта очередная реформа не отразилась на людях, которые будут сокращены и лишены своего рабочего места», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она считает, что для легализации рынка заработных плат необходимо применить экономические стимулы. «Первое и самое главное, что нужно сделать – это уменьшить ставку налогообложения фонда зарплаты до такого уровня, при котором людям будет выгодно получать легальную зарплату, работодателям выгодно платить с нее налоги и иметь легальное трудоустройство», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

В качестве примера она привела США, где обязательные взносы на пенсионное обеспечение составляют 12,4% и Швецию – с 17,2% налога. «Не удивительно, что в этих странах выгодно платить легальную зарплату, и люди получают свои доходы официально. В Украине обязательный взнос доходит до 50%. Если работодатель начислил 1000 грн., то на руки работник получает чуть больше половины от этой суммы, а 500 грн. – забирает государство в виде налогов. Если бы у нас была такая ставка взноса как в США, то у людей бы оставалось не 500, а 880 грн.», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Депутат сообщила, что она готовит альтернативную концепцию детенизации рынка труда, которая будет представлена общественности в ближайшее время. Среди основных положений этой концепции – пересчет минимальной заработной платы. «Государство должно перестать обманывать своих людей. Только когда власть честна с народом, она может требовать взаимной честности. Минимальная зарплата, установленная сегодня (960 грн.) не соответствует реальным ценам и реальным потребностям людей. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы поднять минимальную заработную плату хотя бы до 1400 грн.», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Также, по мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, необходимо ввести прогрессивную шкалу налогообложения заработной платы. «Людям, у которых заработные платы меньше, необходимо дать возможность получать на руки больше за счет снижения ставки», - сказала глава комитета. Также она считает, что необходимо отменить уплату инвалидами и пенсионерами единого социального взноса, вступившего в силу с 1 января.

Кроме этого, Н.КОРОЛЕВСКАЯ предлагает повысить социальное обеспечение пенсионеров. Для этого в парламенте зарегистрирован законопроект о направлении средств, вырученных государством от продажи «Укртелекома», на доплаты пенсионерам, получающим пенсии ниже прожиточного минимума.