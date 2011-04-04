Кучма нашел себе еще одного адвоката

Экс-президент Леонид КУЧМА утверждает, что вместо отстраненного адвоката Игоря ФОМИНА нашел себе нового защитника, но пока не называет его имя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам возле Главного следственного управления Генеральной прокуратуры, куда в пятый раз пришел на допрос.

«Нашел. Но вы понимаете, что процедура должна быть (вхождение адвоката в дело – УНИАН), а то вдруг его не примут», - сказал Л.КУЧМА.

На уточняющий вопрос, на самом ли деле его защитой по делу занимаются четверо адвокатов, Л.КУЧМА уточнил, что таких у него только 2, но есть еще и консультанты.

Как сообщал УНИАН, адвокат И.ФОМИН заявил, что Генпрокуратура отстранила его от участия в деле Л.КУЧМЫ.

Вместе с тем позже появилась информация, что интересы Л.КУЧМЫ по «делу Гонгадзе» согласился защищать профессор Гарвардской школы права, один из ведущих юристов США Алан ДЕРШОВИЦ. Он стал специальным советником второго Президента Украины.