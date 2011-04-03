Самолет с "Шахтером" взял курс на Барселону

В воскресенье, 3 апреля, авиалайнер с «Шахтером» на борту взял курс из Донецка на Испанию, сообщает сайт футбольного клуба.

Вместе с командой в Барселону отправилось руководство ФК во главе с генеральным директором Сергеем Палкиным, тренеры Академии «горняков», а также группа украинских журналистов. В полете донецкая делегация проведет немногим более четырех часов, после чего совершит посадку в аэропорту столицы Каталонии.

Мирча Луческу также взял в Испанию: вратарей Пятова, Тетенко, Худжамова; защитников Ищенко, Кривцова, Кучера, Ракицкого, Раца, Чигринского, Чижова, Шевчука; полузащитников Виллиана, Виценца, Гая, Жадсона, Кобина, Косту, Мхитаряна, Степаненко, Срну, Тейшейру, Фернандиньо, Хюбшмана; нападающих Луиса Адриано и Эдуардо.

Как сообщал УНИАН, согласно состоявшейся 18 марта жеребьевке в четвертьфинале Лиги Чемпионов УЕФА играют:

5 апреля: Реал - Тоттенхэм, Интер - "Шальке-04

6 апреля: Челси - МЮ, Барселона - Шахтер