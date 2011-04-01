В рамках создания Европейской системы противоракетной обороны Россия могла бы поставить Украине новейшие комплексы ПВО С-300, которые ранее планировалось поставить в Иран.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал директор Центра анализа мировой торговли оружием, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь КОРОТЧЕНКО.

«Сейчас у России есть комплексы С-300 ПМУ-2, которые предполагалось поставить Ирану (после введения санкций ООН Россия приостановила поставки в Иран комплексов С-300 - УНИАН). Это можно продать Украине», - сказал И.КОРОТЧЕНКО.

По его словам, для этого Украине надо дать либо кредит, либо договориться об оплате живыми деньгами. И.КОРОТЧЕНКО отметил, что сумма такого контракта оценивается в размере около 800 млн. долларов.

Как отметил эксперт, поставка таких комплексов позволит Украине укрепить свою противовоздушную оборону от ударов оперативно-тактических ракет, а также поднять имидж Президента Украины.

«Россия могла бы взять на себя в рамках своего секторального участка ЕвроПРО ответственность не только за свою территорию, но и территорию Украины и Беларуси, и тем самим отвечать, что никакая ракета из Ирана не поразит цель на территории Украины», - сказал И.КОРОТЧЕНКО.

По его словам, Беларусь последовательно укрепляет свои возможности в области систем ПВО-ПРО, а Украина находится на обочине этого процесса.

И.КОРОТЧЕНКО убежден, что такие переговоры между Украиной и Россией могут иметь реальные результаты, в отличие от переговоров, которые Киев ведет с Брюсселем, где «больше политического пиара и мало конкретных мероприятий».

Эксперт уверен, что, несмотря на достаточно сдержанную позицию со стороны НАТО по вопросу создания системы ПРО вместе Россией, «окно возможностей» по этому вопросу не закрыто.

По его словам, дискуссия должна стать более профессиональной, поскольку это позволит исключить идеологизированость этой темы со стороны НАТО.

«Тема ЕвроПРО – это шанс сблизить позиции между Россией и Западом. Также это мина замедленного действия, если практических договоренностей не удастся добиться», - сказал И.КОРОТЧЕНКО.