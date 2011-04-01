Эксперт: Азаров назвал нереальный срок, но ход мыслей нравится

Заявление главы украинского правительства Николая АЗАРОВА о планируемом присоединении Украины к Европейскому Союзу до 2022 года является позитивным сигналом, но реально власти не имеют шанса добиться вступления в европейское объединение в задекларированное премьером время.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал польский аналитик Гжегож ГРОМАДСКИЙ.

Он отметил, что заявление подтверждает намерение властей все-таки интегрироваться с Европейским Союзом, а не с Россией, которая пытается втянуть Украину в создаваемое ею Единое экономическое пространство на базе Таможенного союза.

Кроме этого, по его словам, украинцы получают определенную точку отсчета, за которой могут следить, насколько эффективно власть продвигается в деле европейской интеграции.

„Это (заявление АЗАРОВА) дает инструмент в руки сторонников европейской интеграции: мы проверяем, как власть реализует свои обещания”, - отметил он.

В то же время аналитик назвал слишком оптимистичным намерение интегрировать Украину в ЕС в ближайшее десятилетие.

Он отметил, что государствам Восточной Европы, в том числе, Польше после принятия политического решения об их вступлении в Евросоюз понадобилось более десяти лет на переговоры об условиях присоединения.

Г.ГРОМАДСКИЙ напомнил, что Украина даже не имеет четкой перспективы членства в ЕС и подписанного договора об Ассоциации с зоной свободной торговли, и выразил надежду, что заявление главы правительства будет способствовать принятию этих документов до конца этого года.