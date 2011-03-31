Деньги из Родовидбанка продолжают «вымываться»?

«С одобрения украинской Фемиды идет процесс масштабного вымывания активов ныне уже государственного «Родовид Банка», - пишет газета «Факты и комментарии» со ссылкой на экпертов.

Консультирующий пострадавших вкладчиков «Родовид Банка» адвокат Юрий ОСТАПЕНКО, говорится в публикации, «уверен, что виновные в пропаже хранившихся в банке миллиардов гривен с большой долей вероятности могут избежать наказания». «Мало того, - пишет газета, - напоследок способны вытянуть уже из государственного кармана (ведь именно государство взяло на себя ответственность за возврат сбережений вкладчиков «Родовид Банка») еще не одну сотню миллионов гривен».

Адвокат напоминает, что когда в 2009 году правоохранительные органы получили доступ ко всем внутренним документам банка, всплыли факты многочисленных махинаций, в том числе с деньгами вкладчиков.

«В числе основных собственников банка до его национализации, цитируют «Факты» адвоката, - называли Сергея ДЯДЕЧКО — он же один из учредителей банка, Сергея БУБКУ — он же бывший президент банка, а также Дениса ГОРБУНЕНКО — он же бывший председатель правления банка… После национализации временным администратором, то есть государственным управляющим банка, был назначен Сергей ЩЕРБИНА. В прошлом году СБУ предъявило ему обвинение в нецелевой растрате средств, и в настоящее время он содержится под стражей».

Некоторые из бывших собственников опосредованно влияют на банк и сегодня, считает адвокат. Он отметил, что у «Родовид Банка» имеются обязательства перед коммерческими структурами, в частности перед другими банками. «Например, перед государственным «Ощадбанком» или перед принадлежащим иностранным инвесторам «Укрсиббанком», - цитирует его газета. - Сами по себе эти долги не являются проблемой, так как основная их часть подкреплена залогами… Государство эти долги «Родовид Банка» вполне может не возвращать, просто позволив кредиторам забрать залоговое имущество».

Однако, по словам адвоката, «получить эти залоги весьма проблематично: компании-поручители сегодня объявляют банкротами, на отчуждение их имущества накладывают запрет». По его мнению, «такой сценарий был предусмотрен с самого начала». «Сложившаяся ситуация не может не наводить на мысль о рейдерских схемах», - цитируют Ю.ОСТАПЕНКО «Факты». Причем «попытки спрятать залоги не обходятся без поддержки со стороны судебной системы». «По непонятным причинам, - отмечает адвокат, - наша Фемида идет на поводу у недобросовестных заемщиков. В результате мы видим, что начался процесс масштабного вымывания активов ныне уже государственного «Родовид Банка». А в случае реализации таких «мошеннических схем отдавать деньги по кредитам придется государству», считает Ю.ОСТАПЕНКО.