Немецкая пресса: Янукович благословил дело Кучмы ради собственного имиджа

Виктору Януковичу нужны хорошие отношения с Западом, а потому он решил показать, что в Украине к ответственности привлекают не только оппозиционеров. Такова одна из версий, с помощью которой эксперты в Киеве пытаются объяснить неожиданное возбуждение дела против Леонида Кучмы, цитирует немецкую газету Frankfurter Allgemeine Zeitung сайт “ИноСМИ”.

Решение генпрокуратуры допросить его о самом известном убийстве в стране стало для Леонида Кучмы «словно гром среди ясного неба», пишет газета. Само преступление - убийство критиковавшего власть журналиста Георгия Гонгадзе, напоминает автор статьи, было совершено в 2000 году, когда Кучма находился в зените власти. Убийство тогда повлекло протесты и привело до формированию движения вокруг нынешнего лидера оппозиции Юлии Тимошенко. В 2004-м она была среди организаторов Оранжевой революции, которая привела к отстранению от власти клана Кучмы.

«Но убийство Гонгадзе и поныне не раскрыто, - замечает автор, - несмотря на осуждение милиционеров, совершивших убийство, и арест генерала Пукача. Но до сих пор не выяснено, был ли причастен к преступлению Кучма, хотя на это и указывают косвенные доказательства, в частности записи майора Мельниченко. На них голос, похожий на Кучму, говорит, что «нам нужна пара чеченцев, которые похитят его ради выкупа». Однако подлинность пленок никогда не была подтверждена, а Кучму даже после ухода от власти никогда не привлекали к ответственности. Ющенко избегал полного разрыва со все еще мощными кланами Кучмы, а бывший кронпринц Кучмы, Виктор Янукович, тем более его не тревожил. Тем временем само преступление прокуратура пыталась приписать бывшему министру внутренних дел Юрию Кравченко, который якобы в 2005-м покончил с собой.

Но сейчас вдруг генпрокуратура ведет расследование против Кучмы за «злоупотребление властью» и «незаконные приказы, которые привели до смерти журналиста Гонгадзе». Как пишет Конрад Шуллер, «посвященные лица в Киеве трактуют этот поворот как попытку режима президента Януковича улучшить свой имидж, испорченный фальсификациями на выборах и арестами влиятельных оппозиционеров».

Януковичу нужны хорошие отношения с Западом, который мог бы сбалансировать избыточное влияние России в регионе. К тому же правительство в Киеве болезненно реагировало на критику со стороны западных правительств относительно свертывания демократии в Украине. В Киеве поговаривают, что на Януковича, возможно, прежде всего повлиял телефонный разговор с вице-президентом США Джо Байденом 2 марта. Тот раскритиковал преследование оппозиции и применения «выборочного правосудия».

«С тех пор режим явно силится показать, что при необходимости к ответственности привлекают и “своих людей” вроде Кучмы», - пишет немецкая газета. Одновременно ослабилось давление на оппозиционеров: смягчен запрет на поездки для Юлии Тимошенко, а прокуратура намекнула, что вскоре может выпустить несколько арестованных представителей бывшего правительства.

Юлия Тимошенко тоже отреагировала на неожиданное возбуждение дела против Кучмы и назвала его «блефом», замечает автор статьи.