Тигипко считает нормальным привлечение Кучмы к делу Гонгадзе

Привлечение бывшего президента Леонида Кучмы к делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе абсолютно нормально.

Об этом заявил вице-премьер - министр социальной политики Сергей Тигипко в эфире телеканала "Интер".

"Дело Гонгадзе надо доводить до конца, и этот суд должен быть публичным", - отметил он.

"То, что к делу привлечен бывший президент - это абсолютно нормально и ничего такого страшного в этом нет", - считает вице-премьер.

"То, что Кучма мог, скажем, спланировать какие-то вещи или давать такого рода указания не верю. Я его хорошо знаю. Вы знаете, он человек эмоциональный, но достаточно отходчивый. В то, что он мог такие вещи допустить, на сегодняшний день, не верю. На 100% не верю", - цитирует Украинская правда.