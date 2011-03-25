Политолог: Кучма - гвоздь в системе, и этот гвоздь пытаются выбить

Возбуждение уголовного дела против экс-Президента Украины Леонида КУЧМЫ в рамках расследования дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе является продолжением борьбы групп влияния в окружении Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА выразил сегодня во время заседания Клуба политологов.

Он считает, что уголовное дело может быть попыткой отвлечь общество от других значимых тем. В то же время политолог отметил, что в решении возбудить уголовное дело против бывшего Президента нет логики, а есть алогизм. В частности, по словам В.БАЛЫ, непонятно, почему уголовное дело было открыто именно сейчас.

В свою очередь, эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин МАТВИЕНКО отметил, что все нынешние политики и олигархи приобрели свои статусы и состояния во времена правления Л.КУЧМЫ. «КУЧМА является гвоздем в системе, и сейчас этот гвоздь пытаются выбить», - отметил К.МАТВИЕНКО.

Также он выразил мнение, что дело против Л.КУЧМЫ и возможные доказательства его вины могут стать "повесткой дня для украинского Дня гнева». В частности, по его мнению, в случае таких событий лозунгами могут стать конфискация и национализация имущества, а моральным оправданием этих процессов может стать тезис, что имущество будут отбирать в убийц.

«КУЧМА может повторить судьбу шекспировского короля Лира и может стать круче короля Лир, который разделил королевство между тремя дочерьми и стал бомжем», - сказал К.МАТВИЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура возбудила в отношении бывшего Президента Л.КУЧМЫ уголовное дело. По словам первого заместителя генпрокурора Рената КУЗЬМИНА, Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, даче незаконных распоряжений руководству МВД, приведших к убийству журналиста Г.Гонгадзе.