Тимошенко вернулась из Брюсселя

Ездила на саммит ЕНП

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО вернулась из Брюсселя в Киев. Как передает корреспондент УНИАН, в Брюсселе Ю.ТИМОШЕНКО приняла участие в саммите Европейской Народной Партии. Также лидер “Батькивщины” провела встречи с председателем Европейского парламента Ежи БУЗЕКОМ, президентом Европейского совета Германом ван РОМПЕЕМ, комиссаром по вопросам расширения ЕС Штефаном ФЮЛЕ.

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