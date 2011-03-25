Тимошенко вернулась из Брюсселя

18:55, 25 марта 2011
Политика
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Ездила на саммит ЕНП

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО вернулась из Брюсселя в Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, в Брюсселе Ю.ТИМОШЕНКО приняла участие в саммите Европейской Народной Партии.

Также лидер “Батькивщины” провела встречи с председателем Европейского парламента Ежи БУЗЕКОМ, президентом Европейского совета Германом ван РОМПЕЕМ, комиссаром по вопросам расширения ЕС Штефаном ФЮЛЕ.

 

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