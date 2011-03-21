Фракция Партии регионов возрастет минимум до 200 депутатов?

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО прогнозирует, что фракция Партии регионов возрастет минимум до 200 народных депутатов за счет перебежчиков.

Об этом он заявил в интервью 5-му каналу в воскресенье.

По словам Н.ТОМЕНКО, подтверждением этому является так называемая компания рекрутирования внефракционных депутатов в состав фракции Партии регионов.

"Есть понимание у руководителей Партии регионов, что и фракция ЛИТВИНА, и коммунисты думают уже о мини-собственной игре. Потому, чтобы не рисковать для принятия непопулярных решений, иметь 226 железных голосов", - прибавил он.

Н.ТОМЕНКО отметил, что раньше Партия регионов разрабатывала концепцию существования в ВР "железного" большинства в составе Партии регионов и двух своих сателлитов, созданных на базе перебежчиков из БЮТ и НУ-НС.

"Теперь эта концепция отклонена, хотя одна депутатская группа уже создана. Но теперь потихоньку будут переводить депутатов во фракцию Партии регионов. Так я думаю, минимум до 200 будет наполняться фракция", - спрогнозировал вице-спикер.