Янукович нашел интерфейс: зачем власть симулирует демократию?

Сегодня совпали во времени три действия украинской власти, которые должно было бы ярко показать ее «демократичность» и «свободолюбие» и которые стали определенной неожиданностью для политических обозревателей. Во-первых, пресс-секретарем президента назначена журналист и редактор Дарка Чепак, хорошо известная политическому и медиасообществу своими демократическими взглядами и деятельностью в СМИ.

Во-вторых, лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко прокуратура любезно отпустила в Брюссель, несмотря на подписку о невыезде.

В-третьих, не менее любезно Юлию Владимировну пригласили на эфир «Большой политики» на провластный телеканал «Интер».

Кажется, такая синхронность парада невиданной демократической щедрости и свободы слова не случайна.

Пресс-секретаря президенту подбирали больше года – и выбор выглядит определенным сюрпризом. Ведь госпожа Чепак весь свой немалый творческий путь проходила, исповедуя национал-демократические принципы и проявляя европейскую настроенность.

Дарка происходит из известного галицкого рода, заканчивала Львовский университет им. Франко. Во Львове была репортером и выпускающим редактором телевизионной еженедельной программы «Регион» (Независимое телевизионное агентство, Львов), сотрудничала с газетами (страница «Захід» газеты «День», заместитель главного редактора газеты «Каменяр» Львовского национального университета им. И.Франко).

В 1999 году прошла трехмесячный курс электронной журналистики в The University of College of Wales (Кардифф, Великобритания); потом два месяца работала пресс-секретарем Коалиции общественных организаций «Свобода выбора».

После этого началось сотрудничество молодой журналистки с Гией Гонгадзе: в 1999-2000-м почти полтора года Дарка работала выпускающим редактором информационной службы новостей «Свободная волна» радио «Континент», которую возглавлял Гонгадзе. В апреле – августе 2000 года – корреспондент «Украинской правды».

Потом – работа в холдинге «Корреспондент» (в интернет-издании, потом в журнале), а с 2003-го по 2008 год госпожа Чепак – выпускающий редактор, заместитель редактора шефа, шеф-редактор службы новостей «5-го канала». Традиционно «оранжевого» и национал-демократического.

С 2008 года занимала должность главного редактора «Савик-Шустер-студии». Эта студия ухитрялась брать деньги у «бело-голубых» и устраивать для них же на ток-шоу очень нелегкие словесные баталии с оппозицией – и побеждала в них обычно именно оппозиция.

К тому же Дарка – активная участница движения «Стоп цензуре!»

С таким послужным списком – и к Януковичу? Чем руководствовалась сама госпожа Чепак, сказать тяжело. Наверное, вскоре сама расскажет. Как правило, соблазняя таких людей такими должностями, чиновники подбирают приблизительно такие аргументы:

«Вы же государственник (-ца), нужно защищать интересы государства, формировать его позитивный имидж. И это эффективнее делать изнутри, понемногу переламывая неправильные, антидемократические тенденции. Думаете, «шеф» мне самому (самой) нравится? Да он сатрап и бурбон. Но только таким непростым, постепенным путем, наступив себе на горло, забыв о гордости и репутации, можно изменить его взгляд на мир. А значит, и его политику». Ну, и все такое... Автору самому приходилось не раз выслушивать подобные пассажи хитрых вербовщиков.

В свое время такой же неожиданностью стало назначение пресс-секретарем Януковича сотрудницы прозападного и критического к «бело-голубым» радио «Свобода» Анны Герман. Не хотелось бы, чтобы Дарка Чепак повторяла метаморфозы нынешней заместительницы главы АП, невозмутимо объясняющей, почему Чехов – «великий украинский поэт».

...И с Тимошенко неожиданно получилось: ее месяцами не пускали ни за границу, ни в эфир «Интера» (о других телеканалах БЮТ художественно преувеличивает), а тут – прорвало.

Толчком к таким действиям власти мог стать телефонный разговор в понедельник Генсека ООН Пан Ги Муна и гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкио Амано, когда было заявлено, что стихийное бедствие в Японии актуализировало необходимость проведения саммита по ядерной безопасности в апреле в Киеве. К тому же в апреле запланирована международная конференция, посвященная 25-летию Чернобыльской катастрофы.

Неудобно будет принимать сотни гостей со всего мира под информационный «аккомпанемент» оппозиции про «несчастную Юлю», которую не пускают за границу и на экран, – а он будет резонировать и в заграничных СМИ.

А тут еще крайне непростые переговоры о евроинтеграции. Конечно, премьер Азаров демонстрирует служебный еврооптимизм и рассказывает главе Группы прогрессивного альянса социалистов и демократов Европарламента Мартину Шульцу, что планы Украины относительно евроинтеграции остаются неизменными. Украина продолжает настойчиво вести переговоры с Евросоюзом, в частности с представителями Еврокомиссии, о создании зоны свободной торговли в рамках договора об ассоциации.

Но в действительности украинская дипломатия все больше убеждается, что такая казалось бы «пурга», как демократия и свобода слова (точнее, проблемы с ними), изрядно мешает полноценному диалогу с европейским политикумом и бизнесом. Не Беларусь, конечно, но вопросов – в избытке.

Кстати, президент Еврокомиссии Жозе Мануель Баррозу поставил условием своего участия в конференции по Чернобылю неучастие «бацьки» Александра Лукашенко. Теперь, по словам главы АП Лёвочкина, «этот вопрос прорабатывается».

В конечном итоге, если украинская власть и дальше не будет обращать внимание на многочисленные заявления европейских и американских политиков с протестами против выборочных преследований оппозиции и нарушений свободы слова и осложнять сама себе процесс европейской интеграции, она лишь будет играть на руку Кремлю.

Сегодня Путин с известной тревогой предостерегает, мол, придется выстроить границу против украинских товаров, если Украина создаст зону свободной торговли с ЕС. А завтра он уверенно будет тянуть Украину в невыгодные для нее Таможенный союз и Единое экономическое пространство, успокоенный отсутствием европейской альтернативы для Украины.

Поэтому шаги по демократизации и соблюдению свободы слова должны быть не эпизодическими и при оказии, а постоянными и последовательными. Иначе европейское будущее Украины превратится в пшик.

Николай Писарчук