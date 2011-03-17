У Януковича все еще хотят усадить за один стол Баррозу и Лукашенко?

Россию и Беларусь на конференции стран-доноров чернобыльских программ, которая состоится в апреле в Киеве, будут представлять премьер-министры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Администрации Президента Сергей ЛЁВОЧКИН, ссылаюсь на данные МИД Украины.

Он также сообщил, что детали участия Президента Европейской комиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ в этой конференции к 25-летию Чернобыльской катастрофы будут уточнены в ходе сегодняшнего телефонного разговора Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с Ж.БАРРОЗУ.

“Что касается участия Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО, то этот вопрос прорабатывается», - сказал также С.ЛЁВОЧКИН.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на источник в Еврокомиссии, Ж.БАРРОЗУ готов принять участие в Международной конференции "25 лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего", которая состоится 20-22 апреля в Киеве, при условии отсутствия на конференции Президента Беларуси А.ЛУКАШЕНКО.

«Это главное условие», - сказал представитель Еврокомиссии.