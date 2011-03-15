Кучму удивляет, что в Японии даже сейчас не заправишь авто "левым путем"
"А что у нас было бы?"
Экс-Президент Украины Леонид КУЧМА считает, что Япония до конца текущего года преодолеет последствия разрушительного землетрясения и цунами.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Л.КУЧМА высказал сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.
«Я убежден, что Япония так быстро преодолеет этот кризис, как нам и не снилось», - подчеркнул Л.КУЧМА.
По его словам, этому будут способствовать применение во всех сферах высоких технологий и единство народа Японии.
«Трагедия планетарного масштаба - а в этой стране нет паники. Больше всего удивило, что в Японии не заправишь автомобиль на АЗС “левым путем”, сколько бы ты денег не давал. А что у нас было бы?», - сказал Л.КУЧМА.
Как сообщал УНИАН, 11 марта в Японии произошло землетрясение силой 9,0 баллов, которое вызывало цунами высотой более десяти метров. Вскоре в том же районе произошли еще несколько мощных подземных толчков магнитудой более 6,0 баллов. По уточненным данным, число погибших и пропавших без вести в результате землетрясения превысило 10 тысяч человек.
После землетрясения из-за выхода из строя систем охлаждения был введен режим чрезвычайной ситуации на двух АЭС, размещенных в сильно пострадавшей от подземных толчков и цунами префектуре Мияги.
Сегодня на востоке Японии вновь произошло землетрясение силой 6,0 баллов.