У Азарова поняли, что «на каждый роток не накроешь платок»

Министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО утверждает, что сокращение финансирования отрасли образования в Донецке в текущем 2011 году выполнено согласно принятому Закону о Государственном бюджете.

Об этом он сообщил вчера на пресс-конференции в Донецке, комментируя по просьбе журналистов недавнее заявление донецкого мэра Александра ЛУКЬЯНЧЕНКО о том, что Министерство финансов на 2011 год «сняло 70 млн. грн. с этой отрасли по городу».

«Правительство сегодня работает полностью над удовлетворением четких программ и проектов, как это предусмотрено законом о государственном бюджете», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО. При этом он добавил: «Общество у нас такое пестрое, и каждый человек у нас, я так понимаю… что на каждый роток не накроешь платок. Есть такая украинская пословица. И человек что хочет, то и говорит. Это большое достояние нашей страны, но не всегда человек имеет доступную информацию - не знает, каким образом финансируется образование, какие расходы на образование».

На уточнение журналистов, надо ли понимать эти слова министра так, что мэр распространяет неправдивую информацию, Ф.ЯРОШЕНКО сказал: «Я не знаю, что там говорил ЛУКЬЯНЧЕНКО. Это говорил ЛУКЬЯНЧЕНКО. А я вам говорю, как министр финансов, что никаких правонарушений правительство даже не думает допустить относительно того, что что-то неправильно сделало. Это невозможно, технически не возможно… Изъяли по закону о государственном бюджете».

Министр объяснил, что все возникающие недоразумения в вопросах финансирования происходят от недостатка правдивой информации, поэтому сегодня министерство финансов переходит на такие методы работы, чтобы сделать бюджет максимально прозрачным для всех.

«Поэтому я, чтобы в будущем не было таких проблем, работаю очень серьезно в направлении открытости информации. Мы предложили, и Президент поддержал, дал на сегодняшний день поручения для того, чтобы избежать таких ситуаций и сделать прозрачный бюджет», - отметил Ф.ЯРОШЕНКО, напомнив, что еще недавно все министерства «были закрытыми» и «до 2009 года ни одно министерство на сайте не размещало никакой информации – что делается, и как финансируется».

По словам министра, в прошлом 2010 году было 76,8 млрд. грн. направлено на финансирование образования в стране, а в 2011 году – 79 млрд. грн.

И те изъятия, которые происходят из бюджетов городов, рассчитываются справедливо, по единой методологии и действуют по всей территории Украины, подчеркнул Ф.ЯРОШЕНКО. «Относительно изъятия. Сегодня, действительно, из Донецкой области изымаются деньги, но это нормальное явление, - объяснил глава Минфина. - Есть разное расположение экономики нашего государства, разные предприятия, они сконцентрированы в разных регионах. И сегодня те предприятия, которые работают в Донецкой области, они мощно работают, и социальная защита населения всех наших граждан Украины делается по единой методологии, независимо от того, где человек живет - в Киеве, в Донецкой области, или во Львове, или в Харькове, в Запорожье… все получают услуги от государства. То есть, по специальной методологии эти расчеты производятся, и происходит финансирование».

При этом Ф.ЯРОШЕНКО уточнил, что деньги могут при необходимости перенаправляться на разные государственные программы.

«Так что, если деньги рассчитали и там получается, что этих денег достаточно для финансирования,… если они нужны на финансирование, допустим, других программ, то они изымаются», - сказал министр. При этом он добавил, что «это делается во всех странах мира, и подходы во всех странах мира разные - есть еще больше забирают, чем мы».

Кроме того, Ф.ЯРОШЕНКО акцентировал, что с внедрением административной реформы в Украине также уйдут и эти проблемы в вопросах финансирования и распределения средств по бюджетным отраслям.

«У нас еще не сделана административная реформа. И вот для того, чтобы нам перейти к новым бюджетным отношениям, и избежать конфликтных ситуаций по образованию, по медицине… Думаю, у нас будет административная реформа, которая как раз и сбалансирует все», - заключил министр.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля на пресс-конференции Донецкий городской председатель А.ЛУКЬЯНЧЕНКО обвинил Министерство финансов в том, что оно сократило в 2011 году финансирования отрасли образования в городе Донецке. «Министерство финансов на 2011 год в тупую сняло 70 млн. грн. с этой отрасли по городу Донецку», - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

В то же время он подчеркнул, что «на сегодняшний день Донецку, чтобы решить вопрос (по обеспечению обязательного образования), нужно открыть 48 групп дошкольнят в этом году, а это финансирование, но мне его уменьшили на 70 млн. грн. против уровня прошлого года».

Мэра возмущает позиция Кабинета министров в вопросах финансирования сферы образования, которые, по его словам, не решаются уже не один год. А.ЛУКЬЯНЧЕНКО тогда обратил внимание, что такая же участь не минет и другие города региона.