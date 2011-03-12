Тейлор: На Западе опасаются, что Украина сходит с демократического пути
13:40, 12 марта 2011Политика
1596
Но есть шанс услышать аплодисменты
На Западе опасаются, что Украина, которая являлась демократическим лидером в прошлом и может им стать в будущем, скатывается с демократического пути.
Об этом в комментарии «Зеркалу недели. Украина» заявил посол США в Украине (2006-2009 гг.) Уильям ТЕЙЛОР.
По его словам, Украина должна вернуться на путь демократического управления и верховенства права. При этом он подчеркнул, что “если Украина вернется на него, то Запад и весь мир будут ей аплодировать”.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter