Тейлор: На Западе опасаются, что Украина сходит с демократического пути

На Западе опасаются, что Украина, которая являлась демократическим лидером в прошлом и может им стать в будущем, скатывается с демократического пути.

Об этом в комментарии «Зеркалу недели. Украина» заявил посол США в Украине (2006-2009 гг.) Уильям ТЕЙЛОР.

По его словам, Украина должна вернуться на путь демократического управления и верховенства права. При этом он подчеркнул, что “если Украина вернется на него, то Запад и весь мир будут ей аплодировать”.